Кириленко / Кириченко / Венедикт Семеонович
Место рожденияРоссия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Дата рождения14.03.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
14.03.1851
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
покровская церковь с.Гребенки,м/к 1851г.лист № 13,зап.№ 22,ЦГИАК /г.Киев/,Ф _ 0127-1012-2662(а)
Крещение
15.03.1851
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд.Гребенская волость,д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1851г.лист 3 13,зап.№ 22,ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-2662(а) | Восприемники: Крестьяне помещика Браницкого с.Саливонки : Григорий Павлович Савчук и Варвара Тимофеевн... Показать все
Смерть
Неизвестно