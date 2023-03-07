Макроусовъ Гаврила
Место рождения
Дата рождения1733
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Макроусовъ Иванъ
Мать: Авдотья Кононова
Рождение ребёнка
1759
Сын: Макроусовъ Яковъ
Мать ребёнка: Макроусова Авдотья Кириллова
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Сорокина Прасковья
Мать ребёнка: Макроусова Авдотья Кириллова
Рождение ребёнка
1770
Сын: Макроусовъ Анисимъ
Мать ребёнка: Макроусова Авдотья Кириллова
Бракосочетание
Неизвестно