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Макроусовъ Гаврила

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Место рождения

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1733

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Макроусовъ Иванъ

Мать: Авдотья Кононова

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Макроусовъ Яковъ

Мать ребёнка: Макроусова Авдотья Кириллова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Сорокина Прасковья

Мать ребёнка: Макроусова Авдотья Кириллова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1770

Сын: Макроусовъ Анисимъ

Мать ребёнка: Макроусова Авдотья Кириллова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макроусова Авдотья Кириллова

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