Макроусовъ Анисимъ
Место рождения
Дата рождения1770
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Макроусовъ Гаврила
Рождение ребёнка
1793
Сын: Макроусовъ Никифоръ
Мать ребёнка: Макроусова Федосья
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Макроусова Федосья
Рождение ребёнка
1802
Сын: Макроусовъ Петръ
Мать ребёнка: Макроусова Федосья
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Устинья
Мать ребёнка: Макроусова Федосья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Макроусова Федосья