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Макроусовъ Анисимъ

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Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1770

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Макроусовъ Гаврила

Мать: Макроусова Авдотья Кириллова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Макроусовъ Никифоръ

Мать ребёнка: Макроусова Федосья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Макроусова Федосья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1802

Сын: Макроусовъ Петръ

Мать ребёнка: Макроусова Федосья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Устинья

Мать ребёнка: Макроусова Федосья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макроусова Федосья

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