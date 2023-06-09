Макроусова (Муллина) Федосья
Место рождения
Дата рождения1765
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Муллинъ Антонъ
Рождение ребёнка
1793
Сын: Макроусовъ Никифоръ
Отец ребёнка: Макроусовъ Анисимъ
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Макроусовъ Анисимъ
Рождение ребёнка
1802
Сын: Макроусовъ Петръ
Отец ребёнка: Макроусовъ Анисимъ
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Устинья
Отец ребёнка: Макроусовъ Анисимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макроусовъ Анисимъ