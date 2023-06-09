Макроусова (Муллина) Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макроусова (Муллина) Федосья

Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1765

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Муллинъ Антонъ

Мать: Муллина Наталья максимова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Макроусовъ Никифоръ

Отец ребёнка: Макроусовъ Анисимъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Макроусовъ Анисимъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1802

Сын: Макроусовъ Петръ

Отец ребёнка: Макроусовъ Анисимъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Устинья

Отец ребёнка: Макроусовъ Анисимъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макроусовъ Анисимъ