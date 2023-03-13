Муллинъ Антонъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Муллинъ Максимъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Сын: Муллинъ Иванъ
Мать ребёнка: Муллина Наталья максимова
Рождение ребёнка
1755
Сын: Муллинъ Андрей
Мать ребёнка: Муллина Наталья максимова
Рождение ребёнка
1759
Сын: Муллинъ Алеѯей
Мать ребёнка: Муллина Наталья максимова
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Макроусова Федосья
Мать ребёнка: Муллина Наталья максимова
Бракосочетание
Неизвестно