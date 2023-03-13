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Муллинъ Антонъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Муллинъ Максимъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1753

Сын: Муллинъ Иванъ

Мать ребёнка: Муллина Наталья максимова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1755

Сын: Муллинъ Андрей

Мать ребёнка: Муллина Наталья максимова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1759

Сын: Муллинъ Алеѯей

Мать ребёнка: Муллина Наталья максимова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Макроусова Федосья

Мать ребёнка: Муллина Наталья максимова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муллина Наталья максимова

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