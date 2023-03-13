Макроусова Авдотья Кириллова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Сын: Макроусовъ Яковъ
Отец ребёнка: Макроусовъ Гаврила
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Сорокина Прасковья
Отец ребёнка: Макроусовъ Гаврила
Рождение ребёнка
1770
Сын: Макроусовъ Анисимъ
Отец ребёнка: Макроусовъ Гаврила
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макроусовъ Гаврила