Макроусова Авдотья Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макроусова Авдотья Кириллова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1733 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1759

Сын: Макроусовъ Яковъ

Отец ребёнка: Макроусовъ Гаврила

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Сорокина Прасковья

Отец ребёнка: Макроусовъ Гаврила

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1770

Сын: Макроусовъ Анисимъ

Отец ребёнка: Макроусовъ Гаврила

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макроусовъ Гаврила

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