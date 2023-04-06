Сорокина (Макроусова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Макроусова) Прасковья

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Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1763

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Макроусовъ Гаврила

Мать: Макроусова Авдотья Кириллова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Сорокинъ Семенъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Сын: Сорокинъ Иванъ

Отец ребёнка: Сорокинъ Семенъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Сорокинъ Семенъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Сорокинъ Егоръ

Отец ребёнка: Сорокинъ Семенъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Сорокинъ Семенъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1799

Сын: Сорокинъ Семенъ

Отец ребёнка: Сорокинъ Семенъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1801

Сын: Сорокинъ Степанъ

Отец ребёнка: Сорокинъ Семенъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Сорокинъ Семенъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокинъ Семенъ

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