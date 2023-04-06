Сорокина (Макроусова) Прасковья
Место рождения
Дата рождения1763
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Макроусовъ Гаврила
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Сорокинъ Семенъ
Рождение ребёнка
1789
Сын: Сорокинъ Иванъ
Отец ребёнка: Сорокинъ Семенъ
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Сорокинъ Семенъ
Рождение ребёнка
1793
Сын: Сорокинъ Егоръ
Отец ребёнка: Сорокинъ Семенъ
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Сорокинъ Семенъ
Рождение ребёнка
1799
Сын: Сорокинъ Семенъ
Отец ребёнка: Сорокинъ Семенъ
Рождение ребёнка
1801
Сын: Сорокинъ Степанъ
Отец ребёнка: Сорокинъ Семенъ
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Сорокинъ Семенъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сорокинъ Семенъ