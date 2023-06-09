Сорокинъ Семенъ
Место рождения
Дата рождения1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Сорокинъ Алексей
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Сорокина Прасковья
Рождение ребёнка
1789
Сын: Сорокинъ Иванъ
Мать ребёнка: Сорокина Прасковья
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Катерина
Мать ребёнка: Сорокина Прасковья
Рождение ребёнка
1793
Сын: Сорокинъ Егоръ
Мать ребёнка: Сорокина Прасковья
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Сорокина Прасковья
Рождение ребёнка
1799
Сын: Сорокинъ Семенъ
Мать ребёнка: Сорокина Прасковья
Рождение ребёнка
1801
Сын: Сорокинъ Степанъ
Мать ребёнка: Сорокина Прасковья
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Сорокина Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сорокина Прасковья