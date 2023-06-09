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Сорокинъ Семенъ

Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1762

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Сорокинъ Алексей

Мать: Сорокина Прасковья Мартынова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Сорокина Прасковья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Сын: Сорокинъ Иванъ

Мать ребёнка: Сорокина Прасковья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Катерина

Мать ребёнка: Сорокина Прасковья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Сорокинъ Егоръ

Мать ребёнка: Сорокина Прасковья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Сорокина Прасковья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1799

Сын: Сорокинъ Семенъ

Мать ребёнка: Сорокина Прасковья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1801

Сын: Сорокинъ Степанъ

Мать ребёнка: Сорокина Прасковья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Сорокина Прасковья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Прасковья