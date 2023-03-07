Макроусовъ Яковъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакроусовъ Яковъ

Макроусовъ Яковъ

avatar

Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1759

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Макроусовъ Гаврила

Мать: Макроусова Авдотья Кириллова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Сын: Макроусовъ Иванъ

Мать ребёнка: Макроусова Анна

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Сын: Макроусовъ Никита

Мать ребёнка: Макроусова Анна

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1797

Сын: Макроусовъ Самойла

Мать ребёнка: Макроусова Анна

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макроусова Анна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close