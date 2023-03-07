Макроусовъ Яковъ
Место рождения
Дата рождения1759
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Макроусовъ Гаврила
Рождение ребёнка
1788
Сын: Макроусовъ Иванъ
Мать ребёнка: Макроусова Анна
Рождение ребёнка
1791
Сын: Макроусовъ Никита
Мать ребёнка: Макроусова Анна
Рождение ребёнка
1797
Сын: Макроусовъ Самойла
Мать ребёнка: Макроусова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Макроусова Анна