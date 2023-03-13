Макроусова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макроусовъ Яковъ
Рождение ребёнка
1788
Сын: Макроусовъ Иванъ
Отец ребёнка: Макроусовъ Яковъ
Рождение ребёнка
1791
Сын: Макроусовъ Никита
Отец ребёнка: Макроусовъ Яковъ
Рождение ребёнка
1797
Сын: Макроусовъ Самойла
Отец ребёнка: Макроусовъ Яковъ