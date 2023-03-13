Макроусова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макроусова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1759 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макроусовъ Яковъ

Рождение ребёнка
1788

Сын: Макроусовъ Иванъ

Отец ребёнка: Макроусовъ Яковъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Сын: Макроусовъ Никита

Отец ребёнка: Макроусовъ Яковъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1797

Сын: Макроусовъ Самойла

Отец ребёнка: Макроусовъ Яковъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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