Авдотья Кононова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Кононова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1703

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1703 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1720

Сын: Дементий Ивановъ

Отец ребёнка: Макроусовъ Иванъ

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1724

Дочь: Марья Иванова

Отец ребёнка: Макроусовъ Иванъ

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1730

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Макроусовъ Иванъ

Рождение ребёнка
1733

Сын: Макроусовъ Гаврила

Отец ребёнка: Макроусовъ Иванъ

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макроусовъ Иванъ

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