Авдотья Кононова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1703
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1720
Сын: Дементий Ивановъ
Отец ребёнка: Макроусовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1724
Дочь: Марья Иванова
Отец ребёнка: Макроусовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Макроусовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1733
Сын: Макроусовъ Гаврила
Отец ребёнка: Макроусовъ Иванъ
Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макроусовъ Иванъ