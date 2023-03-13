Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Пол

Женский

Отец

1703 г.р.

Мать

1703 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Макроусовъ Иванъ

Мать: Авдотья Кононова

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