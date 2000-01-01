Гусева (Козлова) Орина (Ирина) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Козлова) Орина (Ирина) Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Козлов Иван Михайлович

Мать: Козлова Анастасия Андреевна

Бракосочетание
14.01.1891

Муж: Гусев Степан Фёдорович

Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Цаплинова Мария Степановна

Отец ребёнка: Гусев Степан Фёдорович

Рождение ребёнка
16.01.1894

Дочь: Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Гусев Степан Фёдорович

с. Селитьба
Рождение ребёнка
24.09.1899

Дочь: Груздева Прасковья Степановна

Отец ребёнка: Гусев Степан Фёдорович

Рождение ребёнка
07.02.1902

Сын: Гусев(корочкин) Иван Степанович

Отец ребёнка: Гусев Степан Фёдорович

Горьковская обл., Сосновский р-н, с. Соккормола
Рождение ребёнка
16.10.1910

Дочь: Гусева Анна Степановна

Отец ребёнка: Гусев Степан Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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