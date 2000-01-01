Гусева (Козлова) Орина (Ирина) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Бракосочетание
14.01.1891
Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Цаплинова Мария Степановна
Отец ребёнка: Гусев Степан Фёдорович
Рождение ребёнка
16.01.1894
Дочь: Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Гусев Степан Фёдорович
с. Селитьба
Рождение ребёнка
24.09.1899
Дочь: Груздева Прасковья Степановна
Отец ребёнка: Гусев Степан Фёдорович
Рождение ребёнка
07.02.1902
Сын: Гусев(корочкин) Иван Степанович
Отец ребёнка: Гусев Степан Фёдорович
Горьковская обл., Сосновский р-н, с. Соккормола
Рождение ребёнка
16.10.1910
Дочь: Гусева Анна Степановна
Отец ребёнка: Гусев Степан Фёдорович
Смерть
Неизвестно