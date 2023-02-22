Гусева Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева Анна Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1871 г.р.

Мать

1875 г.р.

Муж

1909 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1910

Отец: Гусев Степан Фёдорович

Мать: Гусева Орина (Ирина) Ивановна

Рождение ребёнка
26.02.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Василий Фëдорович

Рождение ребёнка
11.04.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Василий Фëдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Василий Фëдорович

Смерть
Неизвестно
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