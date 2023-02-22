Гусева Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1910
Рождение ребёнка
26.02.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гусев Василий Фëдорович
Рождение ребёнка
11.04.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гусев Василий Фëдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно