Гусев Василий Фëдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Гусев Фёдор Григорьевич
Мать: Гусева Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
26.02.1934
Мать ребёнка: Гусева Анна Степановна
Рождение ребёнка
11.04.1939
Дочь: Гусева Енафа Васильевна
Мать ребёнка: Гусева Анна Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусева Анна Степановна
Смерть
Неизвестно