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Гусев Василий Фëдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Гусев Фёдор Григорьевич

Мать: Гусева Акулина Ивановна

Рождение ребёнка
26.02.1934

Сын: Гусев Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: Гусева Анна Степановна

Рождение ребёнка
11.04.1939

Дочь: Гусева Енафа Васильевна

Мать ребёнка: Гусева Анна Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Анна Степановна

Смерть
Неизвестно
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