Гусева (Архипова) Акулина Ивановна
Место рожденияд.Бочиха
Дата рождения1874
Дата смерти1968
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Архипов Иван Михайлович
Мать: не указана
д.Бочиха
Бракосочетание
24.01.1894
Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
20.08.1898
Сын: Гусев Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Гусев Фёдор Григорьевич
Рождение ребёнка
12.10.1900
Отец ребёнка: Гусев Фёдор Григорьевич
Рождение ребёнка
25.08.1902
Дочь: Надежда Фёдоровна
Отец ребёнка: Гусев Фёдор Григорьевич
Рождение ребёнка
27.08.1906
Отец ребёнка: Гусев Фёдор Григорьевич
Рождение ребёнка
1906
Сын: Гусев Иван Фёдорович
Отец ребёнка: Гусев Фёдор Григорьевич
Горьковская обл., Сосновский р-н, с. Селитьба
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Гусев Фёдор Григорьевич
Смерть
1968