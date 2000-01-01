Гусева (Архипова) Акулина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Архипова) Акулина Ивановна

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Место рождения

д.Бочиха

Дата рождения

1874

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Архипов Иван Михайлович

Мать: не указана

д.Бочиха
Бракосочетание
24.01.1894

Муж: Гусев Фёдор Григорьевич

Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
20.08.1898

Сын: Гусев Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Гусев Фёдор Григорьевич

Рождение ребёнка
12.10.1900

Сын: Гусев Григорий Фёдорович

Отец ребёнка: Гусев Фёдор Григорьевич

Рождение ребёнка
25.08.1902

Дочь: Надежда Фёдоровна

Отец ребёнка: Гусев Фёдор Григорьевич

Рождение ребёнка
27.08.1906

Сын: Гусев Степан Фëдорович

Отец ребёнка: Гусев Фёдор Григорьевич

Рождение ребёнка
1906

Сын: Гусев Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Гусев Фёдор Григорьевич

Горьковская обл., Сосновский р-н, с. Селитьба
Рождение ребёнка
1909

Сын: Гусев Василий Фëдорович

Отец ребёнка: Гусев Фёдор Григорьевич

Смерть
1968
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