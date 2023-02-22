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Гусев Григорий Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1900

Дата смерти

10.03.1967

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1873 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1900

Отец: Гусев Фёдор Григорьевич

Мать: Гусева Акулина Ивановна

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
24.05.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Татьяна Степановна

Работа или профессия
С 1954
Десятник завода Ленина
Смерть
10.03.1967
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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