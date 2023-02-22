Гусев Григорий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1900
Дата смерти10.03.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1900
Отец: Гусев Фёдор Григорьевич
Мать: Гусева Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гусева Татьяна Степановна
Рождение ребёнка
24.05.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гусева Татьяна Степановна
Работа или профессия
С 1954
Десятник завода Ленина
Смерть
10.03.1967
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область