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(Клюкина) Матрона Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Клюкин Степан Михайлов

Мать: Клюкина Федора Иванова

Бракосочетание
10.01.1871

Муж: Архипов (сочихин) Иван Михайлович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
31.03.1872

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Архипов (сочихин) Иван Михайлович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.06.1873

Дочь: Гусева Акулина Ивановна

Отец ребёнка: Архипов (сочихин) Иван Михайлович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.03.1876

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Архипов (сочихин) Иван Михайлович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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