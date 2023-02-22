(Клюкина) Матрона Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Клюкин Степан Михайлов
Мать: Клюкина Федора Иванова
Бракосочетание
10.01.1871
Рождение ребёнка
31.03.1872
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Архипов (сочихин) Иван Михайлович
Рождение ребёнка
04.06.1873
Дочь: Гусева Акулина Ивановна
Отец ребёнка: Архипов (сочихин) Иван Михайлович
Рождение ребёнка
27.03.1876
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Архипов (сочихин) Иван Михайлович
Смерть
Неизвестно