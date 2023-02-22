Клюкина Федора Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюкина Федора Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Матрона Степанова

Отец ребёнка: Клюкин Степан Михайлов

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Авдотья Степанова

Отец ребёнка: Клюкин Степан Михайлов

Рождение ребёнка
1851

Сын: Клюкин Андрей Степанович

Отец ребёнка: Клюкин Степан Михайлов

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Марья Степанова

Отец ребёнка: Клюкин Степан Михайлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клюкин Степан Михайлов

Смерть
Неизвестно
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