Клюкина Федора Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Матрона Степанова
Отец ребёнка: Клюкин Степан Михайлов
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Авдотья Степанова
Отец ребёнка: Клюкин Степан Михайлов
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Клюкин Степан Михайлов
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Марья Степанова
Отец ребёнка: Клюкин Степан Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно