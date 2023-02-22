Ушивова (Клюкина) Евдокия Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.10.1872
Рождение ребёнка
27.06.1873
Дочь: Анна Михайлова
Отец ребёнка: Ушивов Михаил Андреев
Рождение ребёнка
27.06.1873
Отец ребёнка: Ушивов Михаил Андреев
Рождение ребёнка
06.11.1875
Отец ребёнка: Ушивов Михаил Андреев
Рождение ребёнка
?.01.1878
Дочь: Мина Михайловна
Отец ребёнка: Ушивов Михаил Андреев
Рождение ребёнка
08.05.1879
Дочь: Пелагея Ирина
Отец ребёнка: Ушивов Михаил Андреев
Смерть
Неизвестно