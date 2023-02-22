Ушивова (Клюкина) Евдокия Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушивова (Клюкина) Евдокия Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.10.1872

Муж: Ушивов Михаил Андреев

Рождение ребёнка
27.06.1873

Дочь: Анна Михайлова

Отец ребёнка: Ушивов Михаил Андреев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.06.1873

Сын: Ушивов Сергей Михайлов

Отец ребёнка: Ушивов Михаил Андреев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.11.1875

Сын: Ушивов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Ушивов Михаил Андреев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
?.01.1878

Дочь: Мина Михайловна

Отец ребёнка: Ушивов Михаил Андреев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.05.1879

Дочь: Пелагея Ирина

Отец ребёнка: Ушивов Михаил Андреев

Смерть
Неизвестно
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