Груздева (Гусева) Прасковья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1899
Дата смерти28.11.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1899
Рождение ребёнка
06.01.1926
Дочь: Лузина Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Груздев Андрей Агафонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Груздев Андрей Агафонович
Смерть
28.11.1976
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область