Груздева (Гусева) Прасковья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Груздева (Гусева) Прасковья Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1899

Дата смерти

28.11.1976

Пол

Женский

Отец

Около 1885 г.р.

Мать

1875 г.р.

Дети

1926 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1899

Отец: Гусев Степан Фёдорович

Мать: Гусева Орина (Ирина) Ивановна

Рождение ребёнка
06.01.1926

Дочь: Лузина Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Груздев Андрей Агафонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Груздев Андрей Агафонович

Смерть
28.11.1976
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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