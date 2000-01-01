Цаплинова (Гусева) Мария Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти27.12.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Рождение ребёнка
01.12.1913
Сын: Цаплинов Николай Матвеевич
Отец ребёнка: Цаплинов Матвей Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Цаплинов Матвей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.12.1979