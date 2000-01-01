Цаплинова (Гусева) Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цаплинова (Гусева) Мария Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

27.12.1979

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Гусев Степан Фёдорович

Мать: Гусева Орина (Ирина) Ивановна

Рождение ребёнка
01.12.1913

Сын: Цаплинов Николай Матвеевич

Отец ребёнка: Цаплинов Матвей Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цаплинов Матвей Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цаплинов Матвей Алексеевич

Смерть
27.12.1979
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