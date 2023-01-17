Козлов Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: Козлов Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.1859
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
16.12.1859
Рождение ребёнка
23.12.1860
Рождение ребёнка
22.08.1862
Рождение ребёнка
05.10.1865
Сын: Козлов Иван Иванович
Мать ребёнка: Козлова Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
11.03.1867
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Козлова Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
16.06.1868
Рождение ребёнка
01.03.1871
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Козлова Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
21.05.1872
Мать ребёнка: Козлова Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Гусева Орина (Ирина) Ивановна
Мать ребёнка: Козлова Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
01.11.1876
Смерть
Неизвестно