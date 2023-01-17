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Козлов Иван Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Козлов Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
09.02.1859

Жена: Козлова Анастасия Андреевна

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
16.12.1859

Мать ребёнка: Козлова Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
23.12.1860

Мать ребёнка: Козлова Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
22.08.1862

Мать ребёнка: Козлова Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
05.10.1865

Сын: Козлов Иван Иванович

Мать ребёнка: Козлова Анастасия Андреевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.03.1867

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Козлова Анастасия Андреевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.06.1868

Мать ребёнка: Козлова Анастасия Андреевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.03.1871

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Козлова Анастасия Андреевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.05.1872

Сын: Козлов Игнатий Иванович

Мать ребёнка: Козлова Анастасия Андреевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Гусева Орина (Ирина) Ивановна

Мать ребёнка: Козлова Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
01.11.1876

Мать ребёнка: Козлова Анастасия Андреевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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