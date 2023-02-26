Чепелкин Сергей Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧепелкин Сергей Дмитриев

Чепелкин Сергей Дмитриев

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

24.07.1831

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Чепелкин Дмитрий Иванов

Мать: Чепелкина Мелания Парфенова

Бракосочетание
29.05.1799

Жена: Чепелкина Мария Илларионова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.06.1806

Дочь: Агрипина Сергеева

Мать ребёнка: Чепелкина Мария Илларионова

д.Слобода вотчины Гвардии прапорщика Фёдора Ивановича Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.10.1808

Сын: Чепелкин Роман Сергеев

Мать ребёнка: Чепелкина Мария Илларионова

д.Слобода вотчины Гвардии прапорщика Фёдора Ивановича Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1816

Сын: Чепелкин Пётр Сергеев

Мать ребёнка: Чепелкина Устинья Тихонова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1818

Сын: Фёдор Сергеев

Мать ребёнка: Чепелкина Ирина Тихонова

д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.05.1819

Жена: Чепелкина Ирина Тихонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
17.12.1820

Сын: Чепелкин Даниил Сергеев

Мать ребёнка: Чепелкина Устинья Тихонова

д.Слобода вотчины Дмитрия Лидова Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.01.1822

Сын: Чепелкин Трифон (Трофим) Сергеев

Мать ребёнка: Чепелкина Ирина Тихонова

д.Слобода вотчины помещика Лидова Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Прасковья Сергеева

Мать ребёнка: Чепелкина Ирина Тихонова

д.Залесская Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829

Сын: Чепелкин Тимофей Сергеев

Мать ребёнка: Чепелкина Ирина Тихонова

д.Залесская Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.03.1831

Сын: Чепелкин Кодрат Сергеев

Мать ребёнка: Чепелкина Ирина Тихонова

д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чепелкина Устинья Тихонова

Смерть
24.07.1831
д.Залесская Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от холеры
Похороны
Неизвестно
на особом кладбище при д.Слобода
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close