Чепелкин Сергей Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смерти24.07.1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1785
Бракосочетание
29.05.1799
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.06.1806
Дочь: Агрипина Сергеева
Мать ребёнка: Чепелкина Мария Илларионова
д.Слобода вотчины Гвардии прапорщика Фёдора Ивановича Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.10.1808
Мать ребёнка: Чепелкина Мария Илларионова
д.Слобода вотчины Гвардии прапорщика Фёдора Ивановича Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1816
Мать ребёнка: Чепелкина Устинья Тихонова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1818
Сын: Фёдор Сергеев
Мать ребёнка: Чепелкина Ирина Тихонова
д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.05.1819
Жена: Чепелкина Ирина Тихонова
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
17.12.1820
Мать ребёнка: Чепелкина Устинья Тихонова
д.Слобода вотчины Дмитрия Лидова Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.01.1822
Сын: Чепелкин Трифон (Трофим) Сергеев
Мать ребёнка: Чепелкина Ирина Тихонова
д.Слобода вотчины помещика Лидова Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Прасковья Сергеева
Мать ребёнка: Чепелкина Ирина Тихонова
д.Залесская Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Чепелкина Ирина Тихонова
д.Залесская Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.03.1831
Мать ребёнка: Чепелкина Ирина Тихонова
д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.07.1831
д.Залесская Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от холеры
Похороны
Неизвестно
на особом кладбище при д.Слобода