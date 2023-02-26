(Чепелкина) Агрипина Сергеева
Место рожденияд.Слобода вотчины Гвардии прапорщика Фёдора Ивановича Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения26.06.1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
26.06.1806
д.Слобода вотчины Гвардии прапорщика Фёдора Ивановича Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.07.1825
Дочь: Марфа Авксентиева
Отец ребёнка: Авксентий ст
д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Мелания Авксентиева
Отец ребёнка: Авксентий ст
Рождение ребёнка
1829
Сын: Исидор Авксентиев
Отец ребёнка: Авксентий ст
Рождение ребёнка
04.01.1831
Дочь: Татьяна Авксентиева
Отец ребёнка: Авксентий ст
д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Авксентий ст
Смерть
Неизвестно