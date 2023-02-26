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(Чепелкина) Агрипина Сергеева

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Место рождения

д.Слобода вотчины Гвардии прапорщика Фёдора Ивановича Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

26.06.1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1806

Отец: Чепелкин Сергей Дмитриев

Мать: Чепелкина Мария Илларионова

д.Слобода вотчины Гвардии прапорщика Фёдора Ивановича Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.07.1825

Дочь: Марфа Авксентиева

Отец ребёнка: Авксентий ст

д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Мелания Авксентиева

Отец ребёнка: Авксентий ст

Рождение ребёнка
1829

Сын: Исидор Авксентиев

Отец ребёнка: Авксентий ст

Рождение ребёнка
04.01.1831

Дочь: Татьяна Авксентиева

Отец ребёнка: Авксентий ст

д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авксентий ст

Смерть
Неизвестно
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