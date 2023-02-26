Чепелкина Мария Илларионова
Место рожденияд.Иванцы - Шишки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782
Отец: Илларион Лукьянов
Мать: ?
д.Иванцы - Шишки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.05.1799
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.06.1806
Дочь: Агрипина Сергеева
Отец ребёнка: Чепелкин Сергей Дмитриев
д.Слобода вотчины Гвардии прапорщика Фёдора Ивановича Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.10.1808
Отец ребёнка: Чепелкин Сергей Дмитриев
д.Слобода вотчины Гвардии прапорщика Фёдора Ивановича Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно