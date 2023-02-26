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Чепелкина Мария Илларионова

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Место рождения

д.Иванцы - Шишки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782

Отец: Илларион Лукьянов

Мать: ?

д.Иванцы - Шишки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.05.1799

Муж: Чепелкин Сергей Дмитриев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.06.1806

Дочь: Агрипина Сергеева

Отец ребёнка: Чепелкин Сергей Дмитриев

д.Слобода вотчины Гвардии прапорщика Фёдора Ивановича Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.10.1808

Сын: Чепелкин Роман Сергеев

Отец ребёнка: Чепелкин Сергей Дмитриев

д.Слобода вотчины Гвардии прапорщика Фёдора Ивановича Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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