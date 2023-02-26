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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1776
Сын: Лазарев Матвей Илларионов
Отец ребёнка: Илларион Лукьянов
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1778
Сын: Коноводов Исидор Илларионов
Отец ребёнка: Илларион Лукьянов
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Илларион Лукьянов
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1782
Дочь: Чепелкина Мария Илларионова
Отец ребёнка: Илларион Лукьянов
д.Иванцы - Шишки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1785
Сын: Михей Илларионов
Отец ребёнка: Илларион Лукьянов
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Илларион Лукьянов
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.