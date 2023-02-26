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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
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Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Лазарев Матвей Илларионов

Отец ребёнка: Илларион Лукьянов

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1778

Сын: Коноводов Исидор Илларионов

Отец ребёнка: Илларион Лукьянов

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1780

Сын: Лазарев Давид Илларионов

Отец ребёнка: Илларион Лукьянов

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1782

Дочь: Чепелкина Мария Илларионова

Отец ребёнка: Илларион Лукьянов

д.Иванцы - Шишки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1785

Сын: Михей Илларионов

Отец ребёнка: Илларион Лукьянов

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1791

Сын: Ефрем (Ефим) Илларионов

Отец ребёнка: Илларион Лукьянов

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
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