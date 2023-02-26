Илларион Лукьянов
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1741
Дата смерти1802
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1776
Сын: Лазарев Матвей Илларионов
Мать ребёнка: ?
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1778
Сын: Коноводов Исидор Илларионов
Мать ребёнка: ?
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: ?
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1782
Дочь: Чепелкина Мария Илларионова
Мать ребёнка: ?
д.Иванцы - Шишки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1785
Сын: Михей Илларионов
Мать ребёнка: ?
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: ?
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
1802
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.