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Илларион Лукьянов

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Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1741

Дата смерти

1802

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: ?

Мать: ?

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1776

Сын: Лазарев Матвей Илларионов

Мать ребёнка: ?

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1778

Сын: Коноводов Исидор Илларионов

Мать ребёнка: ?

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1780

Сын: Лазарев Давид Илларионов

Мать ребёнка: ?

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1782

Дочь: Чепелкина Мария Илларионова

Мать ребёнка: ?

д.Иванцы - Шишки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1785

Сын: Михей Илларионов

Мать ребёнка: ?

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1791

Сын: Ефрем (Ефим) Илларионов

Мать ребёнка: ?

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
1802
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
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