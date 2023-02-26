Чепелкина (Малашенкова) Ирина Тихонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смерти03.08.1840
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Малашенков Тихон
Мать: ?
Рождение ребёнка
1818
Сын: Фёдор Сергеев
Отец ребёнка: Чепелкин Сергей Дмитриев
д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.05.1819
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
04.01.1822
Сын: Чепелкин Трифон (Трофим) Сергеев
Отец ребёнка: Чепелкин Сергей Дмитриев
д.Слобода вотчины помещика Лидова Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Прасковья Сергеева
Отец ребёнка: Чепелкин Сергей Дмитриев
д.Залесская Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Чепелкин Сергей Дмитриев
д.Залесская Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.03.1831
Отец ребёнка: Чепелкин Сергей Дмитриев
д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.10.1834
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
29.06.1837
Дочь: Марфа Игнатова
Отец ребёнка: Гурцов Игнат Стефанов
Рождение ребёнка
14.02.1839
Отец ребёнка: Гурцов Игнат Стефанов
Смерть
03.08.1840
Причина смерти: от натуральной | вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева
Рождение ребёнка
01.11.1880
Дочь: Ефросинья Игнатова
Отец ребёнка: Гурцов Игнат Стефанов
Похороны
Неизвестно
на Галискинском кладбище