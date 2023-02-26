Чепелкина (Малашенкова) Ирина Тихонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепелкина (Малашенкова) Ирина Тихонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

03.08.1840

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Малашенков Тихон

Мать: ?

Рождение ребёнка
1818

Сын: Фёдор Сергеев

Отец ребёнка: Чепелкин Сергей Дмитриев

д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.05.1819

Муж: Чепелкин Сергей Дмитриев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
04.01.1822

Сын: Чепелкин Трифон (Трофим) Сергеев

Отец ребёнка: Чепелкин Сергей Дмитриев

д.Слобода вотчины помещика Лидова Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Прасковья Сергеева

Отец ребёнка: Чепелкин Сергей Дмитриев

д.Залесская Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829

Сын: Чепелкин Тимофей Сергеев

Отец ребёнка: Чепелкин Сергей Дмитриев

д.Залесская Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.03.1831

Сын: Чепелкин Кодрат Сергеев

Отец ребёнка: Чепелкин Сергей Дмитриев

д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.10.1834

Муж: Гурцов Игнат Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
29.06.1837

Дочь: Марфа Игнатова

Отец ребёнка: Гурцов Игнат Стефанов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.02.1839

Сын: Малашенков Фёдор Игнатов

Отец ребёнка: Гурцов Игнат Стефанов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
03.08.1840
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной | вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева
Рождение ребёнка
01.11.1880

Дочь: Ефросинья Игнатова

Отец ребёнка: Гурцов Игнат Стефанов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Похороны
Неизвестно
на Галискинском кладбище
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