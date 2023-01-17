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Малашенков Фёдор Игнатов

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Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

14.02.1839

Дата смерти

10.12.1899

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1839

Отец: Гурцов Игнат Стефанов

Мать: Чепелкина Ирина Тихонова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
07.10.1862

Жена: Малашенкова Ирина Артемьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
04.03.1864

Дочь: Анастасия Фёдорова

Мать ребёнка: Малашенкова Ирина Артемьева

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1867

Сын: Малашенков Прохор Фёдоров

Мать ребёнка: Малашенкова Ирина Артемьева

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.04.1875

Сын: Малашенков Евтихий Фёдоров

Мать ребёнка: Малашенкова Ирина Артемьева

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.12.1877

Сын: Малашенков Даниил Фёдоров

Мать ребёнка: Малашенкова Ирина Артемьева

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.09.1884

Сын: Малашенков Андрей Фёдоров

Мать ребёнка: Малашенкова Ирина Артемьева

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
10.12.1899
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: замёрз
Похороны
Неизвестно
на Галискинском кладбище
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