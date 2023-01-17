Малашенков Фёдор Игнатов
Место рождения
Дата рождения14.02.1839
Дата смерти10.12.1899
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1839
Отец: Гурцов Игнат Стефанов
Мать: Чепелкина Ирина Тихонова
Бракосочетание
07.10.1862
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
04.03.1864
Дочь: Анастасия Фёдорова
Мать ребёнка: Малашенкова Ирина Артемьева
Рождение ребёнка
1867
Сын: Малашенков Прохор Фёдоров
Мать ребёнка: Малашенкова Ирина Артемьева
Рождение ребёнка
05.04.1875
Сын: Малашенков Евтихий Фёдоров
Мать ребёнка: Малашенкова Ирина Артемьева
Рождение ребёнка
10.12.1877
Сын: Малашенков Даниил Фёдоров
Мать ребёнка: Малашенкова Ирина Артемьева
Рождение ребёнка
17.09.1884
Сын: Малашенков Андрей Фёдоров
Мать ребёнка: Малашенкова Ирина Артемьева
Смерть
10.12.1899
Причина смерти: замёрз
Похороны
Неизвестно
на Галискинском кладбище