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Чепелкин Кодрат Сергеев

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Место рождения

д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

07.03.1831

Дата смерти

20.06.1831

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1831

Отец: Чепелкин Сергей Дмитриев

Мать: Чепелкина Ирина Тихонова

д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
20.06.1831
д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от оспы
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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