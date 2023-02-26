Чепелкин Пётр Сергеев
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1816
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Дарья Петрова
Мать ребёнка: Мария Григорьева
Рождение ребёнка
06.03.1838
Дочь: Дария
Мать ребёнка: Мария Григорьева
д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1843
Сын: Арсений Петров
Мать ребёнка: Мария Григорьева
д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Григорьева
Смерть
Неизвестно