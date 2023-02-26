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Чепелкин Пётр Сергеев

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1816

Отец: Чепелкин Сергей Дмитриев

Мать: Чепелкина Устинья Тихонова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Дарья Петрова

Мать ребёнка: Мария Григорьева

Рождение ребёнка
06.03.1838

Дочь: Дария

Мать ребёнка: Мария Григорьева

д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1843

Сын: Арсений Петров

Мать ребёнка: Мария Григорьева

д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Григорьева

Смерть
Неизвестно
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