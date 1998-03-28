Каськова (Ерофеева) Анастасия Ипатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каськова (Ерофеева) Анастасия Ипатьевна

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Место рождения

с.Большой Куналей, Тарбагатайского района, Бурятск

Дата рождения

28.10.1920

Дата смерти

28.03.1998

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1901 г.р.

Муж

1920 г.р.

Дети

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1950 г.р.
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1954 г.р.
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Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1920

Отец: Ерофеев Ипат Иванович

Мать: Ерофеева (Вишнякова) Ульяна Сельверстовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каськов Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
14.11.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каськов Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1950

Сын: Каськов Валерий

Отец ребёнка: Каськов Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
02.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каськов Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
22.01.1954

Дочь: (Каськова) Татьяна

Отец ребёнка: Каськов Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
07.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каськов Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
17.08.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каськов Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
09.10.1959

Сын: Каськов Леонид

Отец ребёнка: Каськов Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
29.06.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каськов Василий Афанасьевич

Смерть
28.03.1998

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