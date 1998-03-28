Каськова (Ерофеева) Анастасия Ипатьевна
Место рожденияс.Большой Куналей, Тарбагатайского района, Бурятск
Дата рождения28.10.1920
Дата смерти28.03.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1920
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.11.1947
Рождение ребёнка
1950
Сын: Каськов Валерий
Отец ребёнка: Каськов Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
02.10.1953
Рождение ребёнка
22.01.1954
Дочь: (Каськова) Татьяна
Отец ребёнка: Каськов Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
07.02.1956
Рождение ребёнка
17.08.1957
Рождение ребёнка
09.10.1959
Сын: Каськов Леонид
Отец ребёнка: Каськов Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
29.06.1961
Смерть
28.03.1998