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Ерофеев Ипат Иванович

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Место рождения

с.Большой Куналей, Тарбагатайского района, Бурятск

Дата рождения

1899

Дата смерти

11.04.1942

Пол

Мужской

Отец

1858 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1901 г.р.

Дети

1920 г.р.
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Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Ерофеев Иван Иипатович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерофеев Ульян

Мать ребёнка: Ерофеева (Вишнякова) Ульяна Сельверстовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерофеева (Вишнякова) Ульяна Сельверстовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ерофеева (Вишнякова) Ульяна Сельверстовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайлова (Ерофеева) Екатерина

Мать ребёнка: Ерофеева (Вишнякова) Ульяна Сельверстовна

Рождение ребёнка
28.10.1920

Дочь: Каськова (Ерофеева) Анастасия Ипатьевна

Мать ребёнка: Ерофеева (Вишнякова) Ульяна Сельверстовна

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ерофеева (Вишнякова) Ульяна Сельверстовна

Смерть
11.04.1942
Причина смерти: рядовой, убит на войне
Похороны
Неизвестно

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