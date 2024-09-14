Ерофеев Ипат Иванович
Место рожденияс.Большой Куналей, Тарбагатайского района, Бурятск
Дата рождения1899
Дата смерти11.04.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Ерофеев Иван Иипатович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ерофеев Ульян
Мать ребёнка: Ерофеева (Вишнякова) Ульяна Сельверстовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ерофеева (Вишнякова) Ульяна Сельверстовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайлова (Ерофеева) Екатерина
Мать ребёнка: Ерофеева (Вишнякова) Ульяна Сельверстовна
Рождение ребёнка
28.10.1920
Дочь: Каськова (Ерофеева) Анастасия Ипатьевна
Мать ребёнка: Ерофеева (Вишнякова) Ульяна Сельверстовна
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ерофеева (Вишнякова) Ульяна Сельверстовна
Смерть
11.04.1942
Причина смерти: рядовой, убит на войне
Похороны
Неизвестно