Ерофеева (Вишнякова) Ульяна Сельверстовна
Место рожденияс.Десятниково, Тарбагатайского района, Бурятской АССР
Дата рождения1901
Дата смерти1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Вишняков Сельвёрст Филиппович
Мать: Ксения Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайлова (Ерофеева) Екатерина
Отец ребёнка: Ерофеев Ипат Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ерофеев Ипат Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ерофеев Ульян
Отец ребёнка: Ерофеев Ипат Иванович
Рождение ребёнка
28.10.1920
Дочь: Каськова (Ерофеева) Анастасия Ипатьевна
Отец ребёнка: Ерофеев Ипат Иванович
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ерофеев Ипат Иванович