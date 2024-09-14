Ерофеева (Вишнякова) Ульяна Сельверстовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерофеева (Вишнякова) Ульяна Сельверстовна

Место рождения

с.Десятниково, Тарбагатайского района, Бурятской АССР

Дата рождения

1901

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

1873 г.р.

Муж

1899 г.р.

Дети

1920 г.р.
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Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Вишняков Сельвёрст Филиппович

Мать: Ксения Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайлова (Ерофеева) Екатерина

Отец ребёнка: Ерофеев Ипат Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ерофеев Ипат Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерофеев Ипат Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерофеев Ульян

Отец ребёнка: Ерофеев Ипат Иванович

Рождение ребёнка
28.10.1920

Дочь: Каськова (Ерофеева) Анастасия Ипатьевна

Отец ребёнка: Ерофеев Ипат Иванович

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ерофеев Ипат Иванович

Смерть
1947

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