Каськов Василий Афанасьевич
Место рождениядер.Покровка Верхнечебулинского района Новосибирской области
Дата рождения20.04.1920
Дата смерти14.06.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1920
Отец: Каськов Афанасий
Мать: Каськова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.11.1947
Рождение ребёнка
1950
Сын: Каськов Валерий
Мать ребёнка: Каськова (Ерофеева) Анастасия Ипатьевна
Рождение ребёнка
02.10.1953
Рождение ребёнка
22.01.1954
Дочь: (Каськова) Татьяна
Мать ребёнка: Каськова (Ерофеева) Анастасия Ипатьевна
Рождение ребёнка
07.02.1956
Рождение ребёнка
17.08.1957
Рождение ребёнка
09.10.1959
Сын: Каськов Леонид
Мать ребёнка: Каськова (Ерофеева) Анастасия Ипатьевна
Рождение ребёнка
29.06.1961
Смерть
14.06.1989