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Каськов Василий Афанасьевич

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Место рождения

дер.Покровка Верхнечебулинского района Новосибирской области

Дата рождения

20.04.1920

Дата смерти

14.06.1989

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1920 г.р.

Дети

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1950 г.р.
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1954 г.р.
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Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1920

Отец: Каськов Афанасий

Мать: Каськова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каськова (Ерофеева) Анастасия Ипатьевна

Рождение ребёнка
14.11.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каськова (Ерофеева) Анастасия Ипатьевна

Рождение ребёнка
1950

Сын: Каськов Валерий

Мать ребёнка: Каськова (Ерофеева) Анастасия Ипатьевна

Рождение ребёнка
02.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каськова (Ерофеева) Анастасия Ипатьевна

Рождение ребёнка
22.01.1954

Дочь: (Каськова) Татьяна

Мать ребёнка: Каськова (Ерофеева) Анастасия Ипатьевна

Рождение ребёнка
07.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каськова (Ерофеева) Анастасия Ипатьевна

Рождение ребёнка
17.08.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каськова (Ерофеева) Анастасия Ипатьевна

Рождение ребёнка
09.10.1959

Сын: Каськов Леонид

Мать ребёнка: Каськова (Ерофеева) Анастасия Ипатьевна

Рождение ребёнка
29.06.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каськова (Ерофеева) Анастасия Ипатьевна

Смерть
14.06.1989

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