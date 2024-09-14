Каськов Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каськов Леонид

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Место рождения

с.Нарын, Хоринского района, Республики Бурятия

Дата рождения

09.10.1959

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1920 г.р.

Мать

1920 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1959

Отец: Каськов Василий Афанасьевич

Мать: Каськова (Ерофеева) Анастасия Ипатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каскова (Прощилыгина) Лилия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каскова (Прощилыгина) Лилия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каскова (Прощилыгина) Лилия

Смерть
Неизвестно

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