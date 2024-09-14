Каськов Леонид
Место рожденияс.Нарын, Хоринского района, Республики Бурятия
Дата рождения09.10.1959
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1959
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Каскова (Прощилыгина) Лилия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Каскова (Прощилыгина) Лилия
Смерть
Неизвестно