Каскова (Прощилыгина) Лилия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каскова (Прощилыгина) Лилия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1959 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каськов Леонид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каськов Леонид

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каськов Леонид

Смерть
Неизвестно

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