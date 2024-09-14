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Каськов Валерий

Место рождения

с.Нарын, Хоринского района, Республики Бурятия

Дата рождения

1950

Дата смерти

10.11.1977

Пол

Мужской

Отец

1920 г.р.

Мать

1920 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: Каськов Василий Афанасьевич

Мать: Каськова (Ерофеева) Анастасия Ипатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
10.11.1977

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