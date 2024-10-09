Глазырина (Уракова) Анна Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глазырина (Уракова) Анна Семёнова

Место рождения

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

Вычислено 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1888

Отец: Ураков Семён Петров

Мать: Уракова (Михеева) Марина Николаева

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глазырин Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Глазырин Михаил Афанасьев

Бракосочетание
11.11.1909 ст.

Муж: Глазырин Михаил Афанасьев

Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Жених: Ирмучашской волости, деревни Русского Лебляка запасной солдат Михаил Афанасьев Глазырин, православный, первым браком, 25 лет. Невеста: той же волости и деревни умершего солдата Семёна Петрова ... Показать все
Рождение ребёнка
21.01.1911 ст.

Дочь: (Глазырина) Валентина Михайлова

Отец ребёнка: Глазырин Михаил Афанасьев

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Запись в МК за 1911 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 260об-261, №6)
Рождение ребёнка
31.03.1912 ст.

Сын: Глазырин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Глазырин Михаил Афанасьев

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Запись в МК за 1912 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 351об-352, №29)
Рождение ребёнка
15.09.1914 ст.

Дочь: (Глазырина) Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Глазырин Михаил Афанасьев

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
МК 1914 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-110, лист 109об-110, №71)
Рождение ребёнка
1928

Сын: Глазырин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Глазырин Михаил Афанасьев

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно

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