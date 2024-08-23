(Глазырина) Надежда Михайловна
Место рождения
Дата рождения15.09.1914 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1914 ст.
МК 1914 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-110, лист 109об-110, №71)
Крещение
16.09.1914 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемница: той же волости и починка крестьянина Симеон Петрова Уракова дочь, девица Матрона. МК 1914 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-110, лист 109об-110, №71)
Смерть
Неизвестно