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(Глазырина) Надежда Михайловна

Место рождения

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

15.09.1914 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

Вычислено 1888 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
15.09.1914 ст.

Отец: Глазырин Михаил Афанасьев

Мать: Глазырина (Уракова) Анна Семёнова

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
МК 1914 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-110, лист 109об-110, №71)
Крещение
16.09.1914 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемница: той же волости и починка крестьянина Симеон Петрова Уракова дочь, девица Матрона. МК 1914 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-110, лист 109об-110, №71)
Смерть
Неизвестно

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