Глазырин Михаил Афанасьев
Место рождения
Дата рождения07.07.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Рождение
07.07.1884 ст.
Родители младенца: Ирмучашской волости, починка Русского Лебляка крестьянин Афанасий Стефанов Глазырин и законная жена его Мария Матфеева, оба православные. Запись в МК за 1884 год Вознесенской церкв... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глазырин Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Глазырина (Уракова) Анна Семёнова
Крещение
08.07.1884 ст.
Восприемник: той же волости и починка крестьянин Стефан Михайлов Ураков. Запись в МК за 1884 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-104, лист 16об-17, №48)
Бракосочетание
11.11.1909 ст.
Жених: Ирмучашской волости, деревни Русского Лебляка запасной солдат Михаил Афанасьев Глазырин, православный, первым браком, 25 лет. Невеста: той же волости и деревни умершего солдата Семёна Петрова ... Показать все
Рождение ребёнка
21.01.1911 ст.
Дочь: (Глазырина) Валентина Михайлова
Мать ребёнка: Глазырина (Уракова) Анна Семёнова
Запись в МК за 1911 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 260об-261, №6)
Рождение ребёнка
31.03.1912 ст.
Сын: Глазырин Александр Михайлович
Мать ребёнка: Глазырина (Уракова) Анна Семёнова
Запись в МК за 1912 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 351об-352, №29)
Рождение ребёнка
15.09.1914 ст.
Дочь: (Глазырина) Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Глазырина (Уракова) Анна Семёнова
МК 1914 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-110, лист 109об-110, №71)
Рождение ребёнка
1928
Сын: Глазырин Николай Михайлович
Мать ребёнка: Глазырина (Уракова) Анна Семёнова
Смерть
Неизвестно