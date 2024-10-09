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Глазырин Михаил Афанасьев

Место рождения

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

07.07.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1884 ст.

Отец: Глазырин Афанасий Степанов

Мать: Глазырина Мария Матфеева

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Родители младенца: Ирмучашской волости, починка Русского Лебляка крестьянин Афанасий Стефанов Глазырин и законная жена его Мария Матфеева, оба православные. Запись в МК за 1884 год Вознесенской церкв... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глазырин Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Глазырина (Уракова) Анна Семёнова

Крещение
08.07.1884 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемник: той же волости и починка крестьянин Стефан Михайлов Ураков. Запись в МК за 1884 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-104, лист 16об-17, №48)
Бракосочетание
11.11.1909 ст.

Жена: Глазырина (Уракова) Анна Семёнова

Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Жених: Ирмучашской волости, деревни Русского Лебляка запасной солдат Михаил Афанасьев Глазырин, православный, первым браком, 25 лет. Невеста: той же волости и деревни умершего солдата Семёна Петрова ... Показать все
Рождение ребёнка
21.01.1911 ст.

Дочь: (Глазырина) Валентина Михайлова

Мать ребёнка: Глазырина (Уракова) Анна Семёнова

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Запись в МК за 1911 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 260об-261, №6)
Рождение ребёнка
31.03.1912 ст.

Сын: Глазырин Александр Михайлович

Мать ребёнка: Глазырина (Уракова) Анна Семёнова

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Запись в МК за 1912 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 351об-352, №29)
Рождение ребёнка
15.09.1914 ст.

Дочь: (Глазырина) Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Глазырина (Уракова) Анна Семёнова

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
МК 1914 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-110, лист 109об-110, №71)
Рождение ребёнка
1928

Сын: Глазырин Николай Михайлович

Мать ребёнка: Глазырина (Уракова) Анна Семёнова

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно

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