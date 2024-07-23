(Глазырина) Валентина Михайлова
Место рождения
Дата рождения21.01.1911 ст.
Дата смерти20.05.1911 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1911 ст.
Запись в МК за 1911 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 260об-261, №6)
Крещение
21.01.1911 ст.
Восприемница: той же деревни крестьянина Семёна Петрова Уракова дочь, девица Матрона. Запись в МК за 1911 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 260об-261, №6)
Смерть
20.05.1911 ст.
В возрасте 4 месцев - от золотухи. Запись в МК за 1911 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 323об-324, №32)
Похороны
22.05.1911 ст.
Погребена на кладбище. Запись в МК за 1911 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 323об-324, №32)