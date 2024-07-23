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(Глазырина) Валентина Михайлова

Место рождения

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

21.01.1911 ст.

Дата смерти

20.05.1911 ст.

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

Вычислено 1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1911 ст.

Отец: Глазырин Михаил Афанасьев

Мать: Глазырина (Уракова) Анна Семёнова

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Запись в МК за 1911 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 260об-261, №6)
Крещение
21.01.1911 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемница: той же деревни крестьянина Семёна Петрова Уракова дочь, девица Матрона. Запись в МК за 1911 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 260об-261, №6)
Смерть
20.05.1911 ст.
Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
В возрасте 4 месцев - от золотухи. Запись в МК за 1911 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 323об-324, №32)
Похороны
22.05.1911 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Погребена на кладбище. Запись в МК за 1911 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 323об-324, №32)

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