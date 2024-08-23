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Глазырин Александр Михайлович

Место рождения

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

31.03.1912 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1884 г.р.

Мать

Вычислено 1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1912 ст.

Отец: Глазырин Михаил Афанасьев

Мать: Глазырина Анна Семёнова

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Запись в МК за 1912 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 351об-352, №29)
Крещение
01.04.1912 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемник: той же деревни крестьянин ИльяИванов Ураков. Запись в МК за 1912 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 351об-352, №29)
Смерть
Неизвестно

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