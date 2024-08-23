Глазырин Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения31.03.1912 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
31.03.1912 ст.
Отец: Глазырин Михаил Афанасьев
Мать: Глазырина Анна Семёнова
Запись в МК за 1912 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 351об-352, №29)
Крещение
01.04.1912 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемник: той же деревни крестьянин ИльяИванов Ураков. Запись в МК за 1912 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 351об-352, №29)
Смерть
Неизвестно