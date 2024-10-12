Ураков Семён Петров
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1846
Дата смерти03.09.1898 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1846
Отец: Ураков Пётр Степанов
Мать: Уракова Марфа Дмитриева
Упоминание
31.08.1850 ст.
Упоминается в возрасте 4,5 лет в РС 1850 года починка Лебляк Мучаш (ЦГАКО 176-2-1339, лист 285об, №89)
Упоминание
04.05.1858 ст.
Упоминается в возрасте 11,5 лет в РС 1858 года починка Лебляк-Мучаш (ЦГАКО 176-2-1848, лист 370об, №127)
Бракосочетание
19.01.1866 ст.
Запись в МК 1866 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-250, лист 90об-91, №2) Жених: Ирмучашской волости починка Лебляка казенный крестьянин Семён Петров Ураков, православного вероиспов... Показать все
Рождение ребёнка
06.11.1866 ст.
Дочь: (Уракова) Стефанида Семёнова
Мать ребёнка: Уракова (Костромина) Прасковья Андреева
МК 1866 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-100, лист 86об-87, №76)
Рождение ребёнка
23.01.1870 ст.
Дочь: Михеева (Уракова) Ксения Семёнова
Мать ребёнка: Уракова (Костромина) Прасковья Андреева
Запись в МК 1871 года Вознесенской церкви села Куракино (305-1-101, лист 90а, №5)
Упоминание
03.07.1881 ст.
Упоминается в связи с метрворожденным младенцем женского пола. МК 1881 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-103, лист 277об-278, №46)
Восприемник
04.11.1882 ст.
Восприемник на крещении племянника Михаила Пантелеймонова Уракова. Родители младенца: починка Русского Лебляка крестьянин Пантелеймон Петров Ураков и законная жена его Ульяния Архипова, оба правосла... Показать все
Бракосочетание
16.02.1883 ст.
Запись в МК за 1883 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-253, лист 430об-431, №13) Жених: Уржумского уезда Ирмучашской волости починка Русского Лебляка уволенный в запас рядовой солдат ... Показать все
Рождение ребёнка
02.01.1884 ст.
Мать ребёнка: Уракова (Михеева) Марина Николаева
Родители младенца: починка Русского Лебляка отставной солдат Семён Петров Ураков и законная жена его Марина Николаева, оба православные. Запись в МК за 1884 год Вознесенской церкви села Куракино (ГА... Показать все
Рождение ребёнка
01.11.1885 ст.
Дочь: Васенина (Уракова) Матрона Семёнова
Мать ребёнка: Уракова (Михеева) Марина Николаева
МК 1885 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-104, лист 109об-110, №71)
Рождение ребёнка
Вычислено 1888
Дочь: Глазырина (Уракова) Анна Семёнова
Мать ребёнка: Уракова (Михеева) Марина Николаева
Рождение ребёнка
Около 1892
Мать ребёнка: Уракова (Михеева) Марина Николаева
Смерть
03.09.1898 ст.
Починка Русского Лебляка отставной солдат Семён Петров Ураков в возрасте 52 лет - от чахотки. МК 1898 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-106, лист 155об-156, №83)
Похороны
05.09.1898 ст.
Погребён на кладбище. МК 1898 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-106, лист 155об-156, №83)