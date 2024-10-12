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Ураков Семён Петров

Место рождения

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

Вычислено 1846

Дата смерти

03.09.1898 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1846

Отец: Ураков Пётр Степанов

Мать: Уракова Марфа Дмитриева

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Упоминание
31.08.1850 ст.
Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Упоминается в возрасте 4,5 лет в РС 1850 года починка Лебляк Мучаш (ЦГАКО 176-2-1339, лист 285об, №89)
Упоминание
04.05.1858 ст.
Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Упоминается в возрасте 11,5 лет в РС 1858 года починка Лебляк-Мучаш (ЦГАКО 176-2-1848, лист 370об, №127)
Бракосочетание
19.01.1866 ст.

Жена: Уракова (Костромина) Прасковья Андреева

Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Запись в МК 1866 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-250, лист 90об-91, №2) Жених: Ирмучашской волости починка Лебляка казенный крестьянин Семён Петров Ураков, православного вероиспов... Показать все
Рождение ребёнка
06.11.1866 ст.

Дочь: (Уракова) Стефанида Семёнова

Мать ребёнка: Уракова (Костромина) Прасковья Андреева

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
МК 1866 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-100, лист 86об-87, №76)
Рождение ребёнка
23.01.1870 ст.

Дочь: Михеева (Уракова) Ксения Семёнова

Мать ребёнка: Уракова (Костромина) Прасковья Андреева

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Запись в МК 1871 года Вознесенской церкви села Куракино (305-1-101, лист 90а, №5)
Упоминание
03.07.1881 ст.
Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Упоминается в связи с метрворожденным младенцем женского пола. МК 1881 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-103, лист 277об-278, №46)
Восприемник
04.11.1882 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемник на крещении племянника Михаила Пантелеймонова Уракова. Родители младенца: починка Русского Лебляка крестьянин Пантелеймон Петров Ураков и законная жена его Ульяния Архипова, оба правосла... Показать все
Бракосочетание
16.02.1883 ст.

Жена: Уракова (Михеева) Марина Николаева

Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Запись в МК за 1883 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-253, лист 430об-431, №13) Жених: Уржумского уезда Ирмучашской волости починка Русского Лебляка уволенный в запас рядовой солдат ... Показать все
Рождение ребёнка
02.01.1884 ст.

Сын: Ураков Григорий Семёнов

Мать ребёнка: Уракова (Михеева) Марина Николаева

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Родители младенца: починка Русского Лебляка отставной солдат Семён Петров Ураков и законная жена его Марина Николаева, оба православные. Запись в МК за 1884 год Вознесенской церкви села Куракино (ГА... Показать все
Рождение ребёнка
01.11.1885 ст.

Дочь: Васенина (Уракова) Матрона Семёнова

Мать ребёнка: Уракова (Михеева) Марина Николаева

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
МК 1885 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-104, лист 109об-110, №71)
Рождение ребёнка
Вычислено 1888

Дочь: Глазырина (Уракова) Анна Семёнова

Мать ребёнка: Уракова (Михеева) Марина Николаева

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Ураков Александр Семёнов

Мать ребёнка: Уракова (Михеева) Марина Николаева

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
03.09.1898 ст.
Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Починка Русского Лебляка отставной солдат Семён Петров Ураков в возрасте 52 лет - от чахотки. МК 1898 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-106, лист 155об-156, №83)
Похороны
05.09.1898 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Погребён на кладбище. МК 1898 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-106, лист 155об-156, №83)

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