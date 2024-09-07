Уракова (Михеева) Марина Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уракова (Михеева) Марина Николаева

Место рождения

Ляжкукшорь, Уржумский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1849

Пол

Женский

Добавил:

АУ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: Михеев Николай Евграфов

Мать: не указана

Ляжкукшорь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васенина Матрона Семёнова

Отец ребёнка: Ураков Семён Петров

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
20.01.1871

Муж: Иосиф Яковлев Бажин

Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Запись в МК за 1871 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-251, лист 119об-120, №5) Жених: Уржумского уезда Ирмучашской волости деревни Иванча-сурта государственный крестьянин Иосиф Яковл... Показать все
Бракосочетание
16.02.1883 ст.

Муж: Ураков Семён Петров

Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Запись в МК за 1883 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-253, лист 430об-431, №13) Жених: Уржумского уезда Ирмучашской волости починка Русского Лебляка уволенный в запас рядовой солдат ... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1884

Сын: Ураков Григорий Семёнов

Отец ребёнка: Ураков Семён Петров

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Уточнить по МК
Рождение ребёнка
Вычислено 1888

Дочь: Глазырина Анна Семёнова

Отец ребёнка: Ураков Семён Петров

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Ураков Александр Семёнов

Отец ребёнка: Ураков Семён Петров

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

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