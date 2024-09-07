Уракова (Михеева) Марина Николаева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1849
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1849
Отец: Михеев Николай Евграфов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васенина Матрона Семёнова
Отец ребёнка: Ураков Семён Петров
Бракосочетание
20.01.1871
Муж: Иосиф Яковлев Бажин
Запись в МК за 1871 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-251, лист 119об-120, №5) Жених: Уржумского уезда Ирмучашской волости деревни Иванча-сурта государственный крестьянин Иосиф Яковл... Показать все
Бракосочетание
16.02.1883 ст.
Муж: Ураков Семён Петров
Запись в МК за 1883 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-253, лист 430об-431, №13) Жених: Уржумского уезда Ирмучашской волости починка Русского Лебляка уволенный в запас рядовой солдат ... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1884
Отец ребёнка: Ураков Семён Петров
Уточнить по МК
Рождение ребёнка
Вычислено 1888
Дочь: Глазырина Анна Семёнова
Отец ребёнка: Ураков Семён Петров
Рождение ребёнка
Около 1892
Отец ребёнка: Ураков Семён Петров