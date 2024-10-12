Васенина (Уракова) Матрона Семёнова
Место рождения
Дата рождения01.11.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
01.11.1885 ст.
МК 1885 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-104, лист 109об-110, №71)
Крещение
03.11.1885 ст.
Восприемница: той же волости и починка родная дочь отцу младенца девица Ксения. МК 1885 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-104, лист 109об-110, №71)
Восприемник
20.07.1908 ст.
Восприемница на крещении племянницы Клавдии Григорьевой Ураковой (родители: Ирмучашской волости, деревни Руского Лебляка крестьянин Григорий Семёнов Ураков и законная его жена Анастасия Павлова, оба п... Показать все
Восприемник
05.10.1910 ст.
Восприемница на крещении Таисии Павловой Васениной (родители: Ирмучашской волости деревни Русского Лебляка запасной солдат Павел Ионов Васенин и жена его Елизавета Тихонова, оба православные). Запись... Показать все
Восприемник
21.01.1911 ст.
Восприемница на крещении племянницы Валентины Михайловой Глазыриной (родители: деревни Русского Лебляка крестьянин Михаил Афанасьев Глазырин и законнае его жена Анна Сёменова, оба православные). Запи... Показать все
Восприемник
16.09.1914 ст.
Восприемница на крещении племянницы Надежды Михайловой Глазыриной (родители: Ирмучашской волости починка Русского Лебляка крестьянин Михаил Афанасьев Глазырин и законная его жена Анна Семёнова, правос... Показать все
Восприемник
13.05.1915 ст.
Восприемница на крещении Александры Павловой Глазыриной (родители: Ирмучашской волости починка Русского Лебляка крестьянин Павел Афанасьев Глазырин, жена его Екатерина Амвросиева, православные) МК 19... Показать все
Бракосочетание
После 1918
Муж: Васенин Павел Ионов
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Васенин Павел Ионов
Рождение ребёнка
1922
Дочь: (Васенина) Лидия Павловна
Отец ребёнка: Васенин Павел Ионов
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Васенин Павел Ионов
Смерть
Неизвестно