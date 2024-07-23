Ураков Григорий Семёнов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1884
Отец: Ураков Семён Петров
Мать: Уракова Марина Николаева
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Поручитель
30.01.1900
Порчитель по невесте на бракосочетании: Жених: Ирмучашской волости деревни Русского Лебляка крестьянин Иона Васильев Ураков, православный, первым браком, 24 года. Невеста: Сернурской волости починка... Показать все
Поручитель
14.10.1901
Поручитель по жениху на бракосочетании: Жених: Ирмучашской волости деревни Русского Лебляка крестьянин Пантелеймон Петров Ураков, православный, вторым браком, 44 лет. Невеста: Токтай-Белякской волос... Показать все
Бракосочетание
23.01.1905 ст.
Запись в МК 1905 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-108, лист 178об-179, №3). Жених: Ирмучашской волости деревни Русского Лебляка крестьянин Григорий Семёнов Ураков, православный, пе... Показать все
Рождение ребёнка
24.11.1905 ст.
Сын: Ураков Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Уракова Анастасия Павлова
Запись в МК 1905 года Вознесенской церкви села Куракино (305-1-108, лист 172об-173. №84)
Поручитель
11.02.1907
Поручитель по жениху на бракосочетании: Жених: Ирмучашской волости деревни Русского Лебляка крестьянин Иван Андреев Васенин, православный, первым браком, в возрасте 18 лет. Невеста: той же волости д... Показать все
Рождение ребёнка
19.07.1908 ст.
Дочь: Клавдия Григорьева
Мать ребёнка: Уракова Анастасия Павлова
Запись в МК за 1908 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 20об-21, №49)
Рождение ребёнка
18.09.1910 ст.
Мать ребёнка: Уракова Анастасия Павлова
Запись в МК 1910 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 195об-196, №72)
Рождение ребёнка
24.07.1912 ст.
Сын: Ураков Александр Григорьев
Мать ребёнка: Уракова Анастасия Павлова
Запись в МК за 1912 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 360об-361, №56)
Рождение ребёнка
03.08.1914 ст.
Сын: Ураков Анатолий Григорьевич
Мать ребёнка: Уракова Анастасия Павлова
МК 1914 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-110, лист 103об-104, №83)
Смерть
Неизвестно