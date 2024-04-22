Уракова (Костромина) Прасковья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уракова (Костромина) Прасковья Андреева

Место рождения

Русский Кугунур, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

Вычислено 1844

Дата смерти

До 1883

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1846 г.р.

Дети

Добавил:

АУ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1844

Отец: Костромин Андрей Ильич

Мать: не указана

Русский Кугунур, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
19.01.1866

Муж: Ураков Семён Петров

Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Запись в МК 1866 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-250, лист 90об-91, №2) Жених: Ирмучашской волости починка Лебляка казенный крестьянин Семён Петров Ураков, православного вероиспов... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1871

Дочь: Михеева Ксения Семёнова

Отец ребёнка: Ураков Семён Петров

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Упомянута в возрасте 19 лет в части второй МК за 1890 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-255, лист 144об-145, №10).
Смерть
До 1883
Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
В МК за 1882 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-253, лист 430об-431, №13) муж - Семён Петров Ураков указан вдовцом.
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