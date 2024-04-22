Уракова (Костромина) Прасковья Андреева
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1844
Дата смертиДо 1883
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1844
Отец: Костромин Андрей Ильич
Бракосочетание
19.01.1866
Муж: Ураков Семён Петров
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Запись в МК 1866 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-250, лист 90об-91, №2) Жених: Ирмучашской волости починка Лебляка казенный крестьянин Семён Петров Ураков, православного вероиспов... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1871
Дочь: Михеева Ксения Семёнова
Отец ребёнка: Ураков Семён Петров
Упомянута в возрасте 19 лет в части второй МК за 1890 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-255, лист 144об-145, №10).
Смерть
До 1883
В МК за 1882 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-253, лист 430об-431, №13) муж - Семён Петров Ураков указан вдовцом.