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Алексей Григорьев

Место рождения

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1747 ст.

Дата смерти

1808 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747 ст.

Отец: Григорий Спиридонов

Мать: Ефросинья Ерофеева

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Емельянова

Взята в деревне Вельше, из крестьян помещика Александра Васильева сына Александрова
Рождение ребёнка
1767 ст.

Сын: Даниил Алексеев

Мать ребёнка: Акулина Емельянова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1772 ст.

Дочь: Дарья Алексеева

Мать ребёнка: Акулина Емельянова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1775 ст.

Дочь: Меланья Алексеева

Мать ребёнка: Акулина Емельянова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1777 ст.

Дочь: Елена Алексеева

Мать ребёнка: Акулина Емельянова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
26.04.1778 ст.

Сын: Василий Алексеев

Мать ребёнка: Акулина Емельянова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
1808 ст.
Макарово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

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