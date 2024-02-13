Алексей Григорьев
Место рождения
Дата рождения1747 ст.
Дата смерти1808 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747 ст.
Отец: Григорий Спиридонов
Мать: Ефросинья Ерофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Емельянова
Взята в деревне Вельше, из крестьян помещика Александра Васильева сына Александрова
Рождение ребёнка
1767 ст.
Сын: Даниил Алексеев
Мать ребёнка: Акулина Емельянова
Рождение ребёнка
1772 ст.
Дочь: Дарья Алексеева
Мать ребёнка: Акулина Емельянова
Рождение ребёнка
1775 ст.
Дочь: Меланья Алексеева
Мать ребёнка: Акулина Емельянова
Рождение ребёнка
1777 ст.
Дочь: Елена Алексеева
Мать ребёнка: Акулина Емельянова
Рождение ребёнка
26.04.1778 ст.
Сын: Василий Алексеев
Мать ребёнка: Акулина Емельянова
Смерть
1808 ст.
Макарово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область